Врач рассказала, почему нельзя сдерживать чихание

Отоларинголог «СМ-Клиника» Анна Жуйкова в беседе с «Газетой.ру» предупредила о негативных последствиях сдерживания чихания, когда человек зажимает себе рот и нос.Отмечается, что чихание — это естественный защитный рефлекс, с помощью которого организм очищает носовые ходы от пыли, аллергенов, вирусов и других раздражителей.Воздух во время чихания вылетает наружу с большой скоростью, но если человек перекрывает ему выход, давление внутри носоглотки, ушей и околоносовых пазух резко возрастает. У этого могут быть серьёзные последствия.«Наиболее частая проблема — заложенность или боль в ушах. Из-за резкого перепада давления может пострадать барабанная перепонка или возникнуть баротравма среднего уха. У некоторых людей после неудачной попытки сдержать чихание временно снижается слух или появляется шум в ушах», — делится отоларинголог.Сильное внутреннее давление в свою очередь способно повредить мелкие кровеносные сосуды слизистой оболочки носа или глаз. В результате могут возникнуть носовое кровотечение или покраснение глаз из-за лопнувших капилляров.«В редких случаях, которые описаны в медицинской литературе, сдерживание чихания приводило к более серьезным осложнениям — повреждению тканей глотки, разрыву барабанной перепонки, попаданию воздуха в мягкие ткани шеи и даже повреждению легких. Такие ситуации встречаются крайне редко, но они подтверждают, что безобидной привычку назвать нельзя», — рассказала Анна Жуйкова.Она подчеркнула, что при желании чихнуть лучше не пытаться подавить этот рефлекс. Правильнее чихнуть в одноразовую салфетку или в сгиб локтя, чтобы не распространять инфекцию и при этом не создавать опасного давления внутри дыхательных путей.

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