Здоровое сердце за 4 простых шага - кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые вы должны есть
Чтобы защитить сердечную мышцу от болезней кардиолог рекомендовал употреблять в пищу защитные жиры.
«Здоровая диета может помочь нам поддерживать здоровый уровень холестерина, стабильный уровень глюкозы в крови и нормальное кровяное давление, что имеет решающее значение для здорового сердца», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Незаменимые жиры омега-3 — это жиры, полезные для сердца. И мы должны получать их из диетических источников.
Продукты, богатые омега-3 жирами, включают лосось, скумбрию, сельдь, сардины, сельдь, льняное семя и семена чиа. Незаменимые жиры омега-3 могут снизить уровень холестерина, снизить уровень вредных триглицеридов в кровотоке и уменьшить воспаление, которое часто связано с сердечными заболеваниями, объяснил кардиолог.
Ключом к предотвращению сердечных заболеваний является потребление всех полезных для сердца ингредиентов, от которых зависит ваша сердечно-сосудистая система».
Еще одним примером полезных для сердца продуктов являются «цельные, необработанные продукты.
Это должно быть «основой вашего рациона», например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный белок, орехи и семена.
"У меня есть две любимые специи — имбирь и куркума. Это одни из самых мощных противовоспалительных продуктов природы".
В дополнение к добавлению в свой рацион продуктов, полезных для сердца, также важно отказаться от нездоровой пищи и напитков.
Ограничьте потребление обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием соли, добавленных сахаров, насыщенных жиров и/или трансжиров».
Еще один ключевой способ защитить сердце — «избегать газированных и спортивных напитков».
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