Невролог Алехина: накопление предметов - «необычный» признак слабоумия

Важно говорить с близким человеком тактично, если у него проявляются какие-либо потенциальные симптомы деменции.Это синдром — группа симптомов, связанных с продолжающимся снижением функции мозга. В результате наиболее известные симптомы включают такие проблемы, как потеря памяти и изменения поведения. Некоторые из этих поведенческих изменений могут быть очень специфическими и вызывать беспокойство у близких.Накопление предметов, которые «могут показаться чрезмерными», может сигнализировать о слабоумии.«Более необычными симптомами, на которые следует обратить внимание, могут быть настойчивая поправка одежды, расторможенность [неспособность сдерживать неуместное или нежелательное поведение], ведение дотошных заметок о повседневных вещах, накопление вещей, которые могут показаться чрезмерными, и очень беспокойство по поводу денег. Однако каждый отдельный симптом не обязательно указывает на определенный тип деменции сам по себе, хотя группы симптомов иногда могут указывать на то, что у человека может быть определенный тип деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Более распространенные симптомыНаиболее распространенными симптомами обычно являются снижение кратковременной памяти; однако это не только симптом слабоумия.Другими распространенными или очевидными симптомами могут быть путаница при выполнении повседневных задач, более нежелание выходить на улицу или общаться с людьми и класть предметы в «нестандартные» места».Общие признаки деменции как:Потеря памятиТрудности с концентрацией вниманияТрудно выполнять привычные повседневные задачиПытаясь следить за разговором или подобрать нужное словоПутаешься во времени и местеИзменения настроения.

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