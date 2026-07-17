Мужчинам назвали неочевидную причину эректильной дисфункции

Эректильная дисфункция может возникнуть из-за так называемой «венозной утечки», заявил уролог Марк Гадзиян. Неочевидную причину он раскрыл мужчинам в Telegram-канале.«Венозная утечка — это состояние, при котором кровь приходит к половому члену, но не удерживается там достаточно долго, из-за чего эрекция получается слабой или быстро исчезает», — пояснил Гадзиян.Причинами такого вида эректильной дисфункции врач назвал возрастные изменения сосудов, сахарный диабет, курение, повышенное артериальное давление, атеросклероз, травмы, последствия операций, тревожность и страх неудачи. Именно поэтому план лечения включает избавление от сопутствующих болезней, отказ от сигарет, снижение веса, нормализацию сна и уменьшение напряженности, а не только препараты для потенции. уточнил доктор.«Если этого недостаточно, а диагноз подтвержден, используется введение лекарства в половой член, закрытие лишних вен через сосуды или операцию. В тяжелых и устойчивых случаях применяют протезирование полового члена», — добавил Гадзиян.

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