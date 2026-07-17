Диетолог опровергла популярный миф о важности завтрака

Клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу рассказала, что известная фраза о том, что завтрак является главным приемом пищи, появилась как маркетинговый слоган, а не медицинский факт.По словам Спэрроу, утверждение о важности завтрака придумали и начали продвигать в массы производители хлопьев. Но несмотря на это, фраза не лишена смысла. Диетолог объяснила, что по утрам уровень кортизола всегда выше обычного. Если в это время ничего не съесть или съесть сладкий завтрак, в котором мало белка и полезных жиров, то высока вероятность сильных колебаний сахара в течение дня. «Важен не только завтрак, но и то, какой именно завтрак вы выбираете», — подчеркнула Спэрроу.Нутрициолог рекомендовала в течение часа после пробуждения съедать любую пищу, в которой содержится 25–35 граммов белка, например яйца, греческий йогурт или смузи с клетчаткой и полезными жирами. При этом она отметила, что универсальных правил нет: если человек хорошо чувствует себя без завтрака и сохраняет стабильный уровень энергии в течение дня, заставлять себя есть утром не нужно.

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