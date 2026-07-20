Психолог указала на неочевидную причину кома в горле
По словам Деспьерто, психика и тело неразрывно связаны, поэтому оно начинает подавать сигналы, когда человек сдерживает эмоции. Например, это может выражаться в мышечном напряжении или коме в горле, пояснила она.
Что касается последнего, обычно он возникает из-за подавленного страха или разочарования, подчеркнула специалистка. Таким образом, тело всегда отражает те потребности, которые необходимо удовлетворить. «Первый шаг к здоровому управлению эмоциями заключается в том, чтобы изменить свое отношение к ним, понять все эмоции, даже самые неприятные», — добавила Деспьерто.
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