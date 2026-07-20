Раскрыт один из лучших способов позаботиться о себе

Психиатр Мариан Рохас Эстапе призвала перестать гнаться за счастьем. Этот простой способ позаботиться о себе, который, по ее мнению, является одним из лучших, она раскрыла в разговоре с изданием ABC.По словам Эстапе, необходимость постоянно чувствовать себя хорошо — нереалистичное и вредное требование. Благополучие является не постоянным состоянием, а динамической конструкцией, подчеркнула она.В то же время одержимость счастьем может стать источником хронического стресса, предупредила специалистка. Она убеждена, что вместо постоянного стремления к благополучию необходимо развивать устойчивость, то есть способность справляться с трудностями в любой жизненный период. «Невозможно просыпаться каждый день, ожидая, что вы всегда будете счастливы», — добавила Эстапе.

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