A&D: интенсивный просмотр телевизора связан с уменьшением размеров мозга

«Выключи телевизор, он испортит тебе мозги!» — эта фраза десятилетиями звучала повсюду. Хотя слово «испортит» может быть слишком сильным, исследователи обнаруживают, что в целом в этом утверждении может быть доля правды.В недавно опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia исследовании было выявлено, что у тех, кто в среднем возрасте очень часто смотрел телевизор, впоследствии наблюдалось уменьшение объема областей мозга, связанных с памятью, уменьшение размеров лобных и затылочных долей, а также повреждение белого вещества, связанное со старением, риском инсульта, снижением когнитивных функций и деменцией.«В течение многих лет мы уделяли основное внимание тому, сколько времени люди проводят сидя. Наши результаты показывают, что нам следует также обращать внимание на то, что они делают, когда сидят», — говорит соавтор исследования профессор Дэвид Райхлен из Университета Южной Калифорнии.Полученные результаты объясняются не только малоподвижным характером просмотра телевизора. Исследование показало, что другие виды малоподвижной деятельности не имеют такой же связи, что указывает на то, что то, чем человек занимается сидя, может иметь гораздо большее значение, чем считалось ранее.Исследователи проанализировали данные примерно 1700 взрослых со средним возрастом 53 года, которые участвовали в исследовании риска атеросклероза в сообществах (ARIC) в период с 1987 по 1989 год. ARIC — это долгосрочное исследование населения США, направленное на изучение состояния сердечно-сосудистой системы и головного мозга.Участникам задавали вопросы о том, как часто (по шкале от «никогда/редко» до «очень часто») они смотрят телевизор в свободное время и сколько времени в течение рабочего дня проводят сидя.Спустя более чем два десятилетия участники исследования прошли МРТ головного мозга. По сравнению с людьми, которые сообщили, что «никогда» или «редко» смотрят телевизор, у тех, кто смотрел телевизор «очень часто», были выявлены обширные структурные различия по всему головному мозгу.Исследователи обнаружили меньший объем в областях, связанных с ранними признаками болезни Альцгеймера, и больший объем гипертензивных изменений белого вещества, являющихся индикатором поражения мелких кровеносных сосудов головного мозга, связанного с когнитивными нарушениями и деменцией. У этих участников также наблюдался меньший объем затылочной и лобной долей, областей, связанных с обработкой визуальной информации и исполнительными функциями.Различия сохранялись даже после того, как исследователи учли такие факторы, как физическая активность, диабет, индекс массы тела, курение и употребление алкоголя.Следует отметить, что исследователи полагались на данные о потреблении телеконтента, полученные путем самоотчета, что может быть менее точным, чем отслеживание времени. Кроме того, участники исследования не проходили исходное МРТ-исследование. В будущих исследованиях можно было бы начать с исходного МРТ-исследования, чтобы более конкретно продемонстрировать изменения с течением времени.Примечательно, что малоподвижный характер просмотра телевизора, по всей видимости, не являлся основной причиной этих изменений.У тех, кто сообщал о большом количестве времени, проведенного сидя на работе, наблюдались большие лобные и затылочные доли, а также уменьшенный объем гипертензивных очагов в белом веществе, что указывает на лучшее состояние мозга по сравнению с теми, кто сидел за просмотром телевизора. По мнению авторов исследования, это может быть связано с интеллектуально стимулирующим характером многих сидячих работ.Мужчины оказались особенно уязвимы к этим изменениям. Когда результаты МРТ-сканирования были разделены по половому признаку, исследователи обнаружили, что большинство изменений в мозге, вызванных как просмотром телевизора, так и сидячей работой, наблюдались у мужчин.Полученные результаты указывают на то, что по этой сложной теме еще предстоит провести дополнительные исследования. Однако в конечном итоге мы можем увидеть другой подход к рекомендациям по здоровому образу жизни в отношении малоподвижного образа жизни. Например, вместо того, чтобы просто советовать пациентам больше двигаться, врачи могли бы рекомендовать сократить время, проводимое за просмотром телевизора, и добавить в программу когнитивно активные занятия на время, когда они сидят.«Мы часто призываем общественность не проводить слишком много времени сидя, но экспертам, возможно, стоит расширить эту рекомендацию, включив в нее и деятельность, выполняемую сидя, поскольку она, по-видимому, оказывает различное влияние на здоровье мозга», — говорит соавтор исследования Натан Фетер из Университета Южной Калифорнии.

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