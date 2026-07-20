Противозачаточные таблетки усиливают компульсивное переедание

Около 85 % женщин детородного возраста по всему миру принимают противозачаточные таблетки. Они имеют ряд побочных эффектов. Но недавно выявлено ещё одно их последствие, связанное с пищевым поведением.Группа ученых из Техасского университета обнаружила связь между противозачаточными таблетками и компульсивным перееданием. Это расстройство пищевого поведения выражается в том, что у человека регулярно случаются неконтролируемые приступы переедания. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.Среди противозачаточных таблеток есть «активные», их нужно принимать три недели, и «неактивные», без гормонов. Эксперты решили выяснить, существует ли связь между приемом гормональных таблеток и особенностями пищевого поведения.В эксперименте участвовали молодые 422 женщины, принимавшие оральные контрацептивы. На протяжении 49 дней они фиксировали режим питания, отмечая случаи переедания как реакцию на негативные эмоции. Оказалось, что эмоциональное переедание чаще всего происходило в дни приема таблеток.Авторы работы акцентируют: дело не в том, что таблетки провоцируют компульсивное переедание, просто у некоторых женщин, которые уже страдали от подобной проблемы, гормоны усиливают его.

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