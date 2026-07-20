Диетолог Дюваль: при имеющихся проблемах с давлением зеленый чай лучше не пить

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, при каких проблемах со здоровьем следует отказаться от зеленого чая, и назвала норму напитка для здоровых людей.Диетолог Дюваль напомнила в интервью, что зеленый чай является сильным природным диуретиком – он активизирует мочеиспускание, и это может влиять на самочувствие людей с некоторыми хроническими патологиями. По мнению медика, зеленый чай лучше не пить при имеющихся проблемах с давлением, поскольку напиток способен провоцировать и усиливать нежелательные эффекты.«Аккуратнее с этим напитком нужно быть пациентам, которые принимают лекарства для понижения давления», - отметила эксперт.Также, беседуя с «Народными Новостями», диетолог проинформировала: питье чая следует строго контролировать тем, у кого имеются болезни мочевыделительной системы.«Здоровым людям следует выпивать по две-три чашки зеленого чая в первой половине дня», - дополнила эксперт.Дюваль объяснила, что слишком большое количество выпитого чая перегружает работу выделительной системы и нарушает усвоение важных микроэлементов организмом (например, железа, кальция). Кроме того, напиток содержит кофеин и обладает тонизирующим действием, из-за которого может усиливаться восприятие стресса и нервное напряжение, возникают проблемы со сном. Диетолог констатировала, что после 18.00 лучше не употреблять никаких тонизирующих напитков.Также Анжелика Дюваль посоветовала не пить чай после первого заваривания – его лучше слить, а в заварку добавить новую порцию горячей воды. В слитом чае содержится слишком много активных веществ – такая высокая концентрация может негативно сказаться на организме.

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