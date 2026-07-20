Эксперт дала советы, как превратить обычную прогулку в тренировку на всё тело

Педагог по классическому танцу Варвара Иринчеева рассказала «Чемпионату», как превратить обычную летнюю прогулку в тренировку всего тела. Сфокусируйтесь на дыхании: глубокое дыхание позволяет активировать мышцы кора. Следите за тем, чтобы при вдохе расширялись брюшная полость и грудная клетка, раскрывались рёбра, но при этом не поднимались плечи. На выдохе выжимайте из себя воздух с самого низа живота. Выход делайте в два раза медленнее, чем вдох.«Последите за корпусом, как он реагирует на каждый шаг. При вынесении правой ноги вперёд противоположная сторона реагирует — левая рука выносится вперёд, происходит небольшое скручивание в позвоночнике. При вынесении левой ноги вперёд, реагирует правая сторона. Проделайте эти движения осознанно, чуть увеличивая амплитуду», — рекомендует эксперт.Чувствуйте движение в тазобедренном суставе: при каждом шаге обращайте внимание на ногу, остающуюся позади. Напрягайте ягодицы так и следите за коленями, старайтесь при каждом шаге разгибать их. Так получится хорошо прорабатывать заднюю поверхность ног.

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