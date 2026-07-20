Эксперт дала советы, как превратить обычную прогулку в тренировку на всё тело
«Последите за корпусом, как он реагирует на каждый шаг. При вынесении правой ноги вперёд противоположная сторона реагирует — левая рука выносится вперёд, происходит небольшое скручивание в позвоночнике. При вынесении левой ноги вперёд, реагирует правая сторона. Проделайте эти движения осознанно, чуть увеличивая амплитуду», — рекомендует эксперт.
Чувствуйте движение в тазобедренном суставе: при каждом шаге обращайте внимание на ногу, остающуюся позади. Напрягайте ягодицы так и следите за коленями, старайтесь при каждом шаге разгибать их. Так получится хорошо прорабатывать заднюю поверхность ног.
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