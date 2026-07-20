Терапевт Тамара Ильинская: частые головные боли могут быть одним из признаков того, что человек употребляет слишком много соли.Употребление соли в количестве свыше 5- 6 граммов в день, (оно эквивалентно примерно чайной ложке) можете нанести серьезный вред здоровью. Злоупотребление солью нарушает естественный баланс натрия в организме и способствует высокому кровяному давлению, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, – предупредила врач-терапевт Тамара Ильинская в беседе с «МедикФорум».Также терапевт Ильинская назвала четыре признака злоупотребления солью.Частое мочеиспускание. Сильная жажда является распространенной реакцией в ответ на употребление большого количества соленой пищи. Организм реагирует так не зря: получая больше жидкости, он избавляется от избытка соли. В свою очередь, повышенное потребление жидкости способствует более частому мочеиспусканию.Головные боли. Их появление может быть следствием обезвоживания, которое возникает из-за потери большого объема влаги. Если у человека имеется высокое артериальное давление, то головная боль у него может возникнуть в течение часа или двух после соленой еды. Это происходит в связи с тем, что в организме повышается уровень натрия, который стимулирует рост кровяного давления на стенки сосудов. Когда увеличивается без того повышенное давление, это может вызывать головные боли, головокружение.Опухшие ноги и руки. Отек пальцев, лодыжек или ступней, также может быть реакцией организма на высокие уровни натрия, поступающего с солью. Когда человек постоянно злоупотребляет солью, организм не справляется с ее введением, лишний натрий удерживается, и это вдет к увеличению количества жидкости вне клеток.Повышенное артериальное давление. Если при злоупотреблении солью возникают такие симптомы как помутнение зрения, боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка или внезапное кровотечение из носа, с боьшой вероятностью это означает повышенное артериальное давление. В то же время терапевт Ильинская отметила: во многих случаях гипертония протекает бессимптомно.

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