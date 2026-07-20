Офтальмолог Куренков назвал причины возникновения синдрома сухого глаза

Недостаточное увлажнение глаз, а также длительное использование гаджетов приводят к возникновению синдрома сухого глаза. Об этом 360.ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.В организме, по словам специалиста, существует целая система наружных желез, вырабатывающих особую трехслойную жидкость. Верхний жирный слой предотвращает ее испарение, второй сам по себе водянистый, а третий - адгезивный - не дает слезе скатиться с глаза."И это очень нужно, потому что иначе глаз не будет себя чувствовать хорошо, начнут развиваться те или иные заболевания его передней поверхности. Одним из таких заболеваний как раз является синдром сухого глаза", - отметил Куренков.Врач-офтальмолог Ольга Васильева рассказал изданию, что подвидом синдрома сухого глаза является так называемый компьютерный синдром, вызванный использованием смартфонов и компьютеров."Когда мы долго-долго фокусируемся, длительно работаем с экраном, происходит более редкое моргание. Поэтому, когда это длится месяцами, слизистая постепенно высушивается: идет адаптация в более сухом пространстве", - сообщила она.Среди симптомов синдрома специалисты назвали покрасневшие глаза по утрам, ощущение песка или соринки, не пропадающее в течение всего дня.

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