Соединения растений могут помочь защитить стареющий мозг

Мозг — один из самых энергозатратных органов в организме, однако его клетки редко обновляются после того, как погибают. По мере накопления повреждений с течением времени риск развития возрастных заболеваний, таких как деменция, продолжает расти.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время эта цифра превышает 55 миллионов человек во всем мире. Такие показатели побудили ученых внимательно изучить повседневные привычки, особенно питание.В одном из недавних обзоров, проведенном Университетом Семмельвейса, были собраны все эти данные. В центре внимания оказалась группа растительных соединений, называемых полифенолами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.Полифенолы — это природные химические вещества, которые растения вырабатывают для своей защиты. Они содержатся в ягодах, чае, какао, кофе, цельнозерновых продуктах и оливковом масле первого холодного отжима. К настоящему времени идентифицировано более 5000 таких соединений. Они относятся к семействам с такими названиями, как флавоноиды, фенольные кислоты, стильбены и лигнаны.Некоторые полифенолы известны, даже если само слово «полифенол» не имеет отношения к теме. Куркумин, желтый краситель в куркуме, — один из таких примеров. Содержание полифенолов в пище не является фиксированным. Приготовление пищи, хранение и переработка могут значительно снизить их содержание.Старение мозга — это не одна проблема, а сразу несколько. Клетки накапливают больше вредных отходов, чем могут вывести. Вялотекущее воспаление закрепляется навсегда. Крошечные энергетические станции внутри нейронов начинают давать сбои.Некоторые клетки переходят в изношенное состояние и отказываются умирать. Они испускают сигналы, которые раздражают окружающие их клетки. Белки, которые должны быть удалены, вместо этого слипаются. При болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона эти слипания находятся в центре повреждений.Именно здесь в дело вступают полифенолы. В лабораторных и экспериментальных исследованиях на животных они активируют собственные антиоксидантные защитные механизмы клеток. Они также подавляют воспаление, с которым сталкиваются нейроны. Эти эффекты опосредуются через механизмы контроля, такие как Nrf2 и NF-?B. Другие полифенолы стабилизируют энергоснабжение клеток. В исследованиях на животных это также помогает выводить белковые остатки, образующиеся в результате старения.«Полифенолы — это не чудодейственные средства, но исследования показывают, что они могут быть многообещающими инструментами для поддержания здорового старения мозга», — сказала Моника Фекете из Университета Семмельвейса. «Однако основное внимание следует уделять не пищевым добавкам, а разнообразному питанию, богатому растительной пищей».Некоторые полифенолы привлекают гораздо больше внимания, чем остальные. EGCG из зеленого чая, насыщенные пигменты ягод, флаванолы какао и куркумин из куркумы упоминаются снова и снова. EGCG — наиболее распространенный катехин в зеленом чае и одно из его основных антиоксидантных соединений. Он входит в число наиболее тщательно исследованных веществ для защиты нервной системы от повреждений.Каждый из них действует немного по-разному. Некоторые являются сильными антиоксидантами, в то время как другие в большей степени воздействуют на воспаление. Ресвератрол, наиболее известный по винограду и красному вину, привлекает внимание своим влиянием на белок, связанный с долголетием. Большая часть этих доказательств по-прежнему получена в ходе исследований на клетках и животных, а не на людях.Достижение мозга само по себе представляет собой серьезную проблему. Жесткий барьер контролирует проникновение веществ в ткани мозга. Через него проникают лишь небольшие, специфические полифенолы. Их количество ничтожно мало.Продукты распада, образующиеся в кишечнике, могут лучше проникать в мозг. Некоторые из них достигают его легче, чем исходное соединение. Это одна из причин, почему кишечник имеет такое большое значение. Он формирует ту версию соединения, которая в конечном итоге достигает нейрона.Большая часть процессов может вообще не происходить в головном мозге. Большинство полифенолов минуют всасывание и попадают в кишечник. Кишечные бактерии расщепляют их на более мелкие, пригодные для использования молекулы. Эти побочные продукты попадают в кровь и достигают мозга.Некоторые из этих молекул, вырабатываемых в кишечнике, выполняют удивительно специфическую работу. Несколько из них помогают клеткам перерабатывать изношенные энергетические ресурсы. Эта взаимосвязь работает в обе стороны. Богатая полифенолами пища также питает полезные кишечные бактерии.У каждого человека свой уникальный состав кишечной микрофлоры. Одни и те же ягоды могут превращаться в разные вещества у разных людей. Бактерии — это лишь часть проблемы. Возраст, генетика и общее состояние здоровья также имеют значение. У некоторых людей присутствуют микробы, которые производят полезные побочные продукты. У других же их практически нет.«Это может помочь объяснить, почему одна и та же диета по-разному влияет на разных людей», — сказала Ноэми Мозес из Университета Семмельвейса. «В будущем персонализированный подход к питанию может помочь нам лучше понять, кому с наибольшей вероятностью принесет пользу диета, богатая полифенолами».Отдельные компоненты имеют меньшее значение, чем вся структура питания в целом. Постоянно встречаются две разные структуры. Средиземноморская диета основана на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, рыбе и оливковом масле. На её основе выросла диета MIND, отдающая предпочтение ягодам и листовой зелени вместо красного мяса, сливочного масла и сладостей.Оба вещества богаты полифенолами. В долгосрочных исследованиях оба исследования показали более медленное снижение когнитивных функций. Несколько небольших исследований подтверждают это. Флаванолы какао и ягоды улучшили память у пожилых людей, но лишь незначительно.Дозировка — ещё один спорный момент. В лабораторных условиях эффект часто проявляется на уровнях, недостижимых при приеме пищи. Натуральные продукты дают небольшие, стабильные дозы. Концентрированные таблетки дают гораздо более высокие дозы, достигающие диапазона, который сам по себе сопряжен с рисками.Обычно мы получаем с пищей небольшое количество питательных веществ. Большинство из нас потребляет лишь малую часть той дозы, которую дают пищевые добавки. Отчасти поэтому пищевые добавки — не выход. Самый безопасный вариант — тарелка, полная растительной пищи.Тем не менее, исследователи осторожно оценивают имеющиеся доказательства. Ни один продукт питания или питательное вещество не заслужили права называться средством защиты от деменции. Более серьёзная проблема заключается в изучении их эффективности на людях. Всасывание препарата плохое, а масштабные долгосрочные исследования до сих пор отсутствуют. В конечном итоге все сводится к привычкам. Овощи, фрукты, ягоды, рыба и орехи, а также меньшее количество обработанных продуктов, могут дольше сохранять остроту ума.

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