Нутрициолог рассказала, чем опасны косточки и кислоты в малине
По словам эксперта, обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкий абразив: раздражает слизистую желудка (что особенно опасно при гастрите и язве) и может спровоцировать деминерализацию — истончение зубной эмали. Кроме того, малина богата салицилатами, которые способны вызвать аллергические реакции — от лёгкой сыпи до серьёзных отёков.
«После поедания малины обязательно прополощите рот водой», — рекомендует специалист.
В детский рацион ягоду стоит вводить не раньше 10 месяцев, начиная с одной-двух ягод. До трёх лет безопасная порция — небольшая горсть (до 50 г) пару раз в неделю, для детей постарше — 150-200 г в день.
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