У «сов» хуже метаболизм, даже при одинаковом потреблении калорий

Было установлено, что женщины, которые от природы склонны к ночному образу жизни, имеют больше жировых отложений и демонстрируют менее благоприятные показатели уровня сахара в крови и холестерина, чем женщины, предпочитающие более ранний режим дня. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.Исследование, проведенное среди почти 300 новозеландских женщин, показало, что это утверждение оставалось верным, несмотря на то, что обе группы потребляли примерно одинаковое количество пищи в день. Разница заключалась во времени приема пищи.«Совы» мало ели по утрам и переносили самые обильные приемы пищи на поздний вечер, и такое питание поздно вечером было тесно связано с более высоким содержанием жира в организме и ухудшением метаболического здоровья.То, является ли человек «жаворонком» или «совой», зависит от хронотипа — врожденных предпочтений организма в отношении времени сна, пробуждения и бодрствования. Для классификации участников исследователи использовали анкету, которая определяет середину сна человека в дни, свободные от работы.Затем команда разделила их на две группы: «вечерние», «утренние» и промежуточную группу между ними. Розанна Крюгер, профессор кафедры питания и диетологии Университета Гриффита, возглавила анализ, основанный на более масштабном исследовании здоровья женщин, проведенном в Университете Массей в Окленде, Новая Зеландия.Это были здоровые женщины, а не пациентки. Все 287 были в возрасте от 18 до 45 лет и не имели хронических заболеваний, которые обычно осложняют подобную работу. Люди, встающие рано, выделялись среди остальных. У них был более высокий индекс массы тела (31,4 по сравнению с 26,1 у тех, кто встает раньше), большая доля жировой ткани и больше жира, сосредоточенного в области живота. Результаты анализа крови были схожими: повышенный уровень инсулина натощак, триглицеридов и сахара в крови в долгосрочной перспективе.В течение дня люди, придерживающиеся утреннего и вечернего питания, потребляли практически одинаковое количество энергии, при этом группа, придерживающаяся вечернего питания, потребляла примерно на 50 калорий больше, что является незначительной погрешностью по сравнению со всем остальным, что они ели.Разница между двумя группами заключалась во времени приема пищи. Люди, предпочитающие утренний и промежуточный типы питания, потребляли около 15% суточной нормы энергии до десяти утра. Вечером у тех, кто приходил рано, удавалось набрать лишь около девяти процентов, а затем они наверстывали упущенное после наступления темноты. После восьми вечера ситуация менялась.Люди, предпочитающие вечерний прием пищи, потребляли около четверти своей суточной нормы энергии в вечернее время, что примерно в 2,5 раза превышало их утреннюю норму, в то время как люди, предпочитающие более ранний прием пищи, потребляли около одиннадцати процентов. Ночной рацион также был преимущественно состоящим из углеводов и жиров. Именно это изменение сыграло решающую роль в исследовании.«Как люди, любящие завтракать, так и те, кто любит бодрствовать вечером, потребляли примерно одинаковое количество пищи или энергии в течение дня, но решающее значение имело время приема пищи», — сказала Крюгер.Чтобы выяснить, как позднее начало приема пищи отразилось на организме, команда измерила соотношение жира, отложенного в области живота, к жиру на бедрах и ягодицах.Это показатель количества жира в области живота, который более четко, чем один только вес, указывает на риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Ни одно предыдущее исследование не отслеживало этот показатель в зависимости от хронотипа.Контраст здесь был наиболее резким. Среди женщин с наибольшим количеством жира в области живота наиболее отчетливо выделялась склонность к позднему приему пищи, характерная для женщин, ведущих вечерний образ жизни. После восьми вечера они потребляли значительно больше энергии, углеводов и жиров, чем те, кто вставал раньше, и значительно меньше рано утром.Результаты анализов крови соответствовали выявленной закономерности. У людей вечернего типа наблюдались более высокие уровни инсулина, триглицеридов и гликированного гемоглобина (показателя среднего уровня сахара в крови) и более низкий уровень защитного холестерина ЛПВП. Более масштабный обзор, объединивший десятки исследований, пришел к тому же выводу: у людей, ведущих вечерний образ жизни, наблюдаются худшие показатели здоровья сердца и обмена веществ, даже если они едят не больше, чем люди, встающие рано.Организм по-разному перерабатывает пищу в зависимости от времени суток. Утром организм готов к сжиганию энергии, инсулин работает эффективно, а уровень сахара в крови остается под контролем. С наступлением ночи этот механизм замедляет свою работу в рамках подготовки к ночному посту. Если плотно поесть перед сном, пища поступит в организм в тот момент, когда он уже переключился на накопление, а не на использование.Авторы утверждают, что в течение месяцев и лет это несоответствие может приводить к тому, что энергия будет направляться в жир, а не на подпитку физической активности, особенно в области живота. Эксперимент напрямую продемонстрировал этот эффект. Когда добровольцы ели позже в течение дня, они сжигали меньше калорий, чувствовали больший голод, а их жировая ткань была ориентирована на накопление энергии, а не на ее высвобождение.Пропуск завтрака может создать ловушку. Отсутствие раннего приема пищи, как правило, приводит к тому, что к вечеру люди чувствуют себя голоднее. Это может привести к перееданию или обильным перекусам по ночам, что в точности соответствует закономерности, наблюдаемой у людей вечернего типа.Большинство женщин с вечерним хронотипом были молодыми женщинами из тихоокеанских островов, проживающими в неблагополучных районах, поэтому хронотип нельзя рассматривать в отрыве от диеты, культуры и социально-экономических факторов. Исследователи учли эти факторы, но полностью разделить их не удалось, и полученные результаты нуждаются в проверке на более разнообразных группах.Кроме того, исследование охватывало лишь один момент времени, поэтому оно не может доказать, что причиной накопления жира стало позднее питание, а не наоборот.Информация о рационе питания предоставлялась самими женщинами, а исследователи измеряли время по часам, а не внутренний биологический ритм каждой женщины. Тем не менее, эта работа вносит конкретный вклад. Это одно из первых исследований, показавших у здоровых молодых женщин, что время приема пищи, а не общее количество потребленного пищи, коррелирует с количеством жира в организме, центральным жиром и метаболическими показателями у женщин с разным хронотипом.Перенос основных приемов пищи на более раннее время и сокращение количества ужинов поздно вечером могут помочь «совам» снизить риск развития диабета, не уменьшая при этом общее количество потребляемой пищи.«Исследование показывает, что время приема пищи может быть не менее важным, чем то, что люди едят», — сказала Крюгер.

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