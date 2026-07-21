Кардиолог назвала закупоривающие артерии блюда

Американский кардиолог Сириша Вадали рассказала, какие блюда вредят здоровью сердечно-сосудистой системы и грозят закупоркой артерий. Их врач назвала в беседе с изданием Parade.По словам кардиолога, для сердечно-сосудистой системы опасны мясные полуфабрикаты, например колбаса и сосиски. Врач объяснила, что в этих продуктах много насыщенных жиров, натрия и консервантов, которые при регулярном употреблении повышают уровень «плохого» холестерина и давление, а также провоцируют воспаление.Вадали добавила, что злоупотребление такими продуктами со временем провоцирует образование бляшек в сосудах, которые долгое время не имеют никаких симптомов, и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кардиолог порекомендовала заменять мясные полуфабрикаты нежирной птицей, фасолью и рыбой. «Это не значит, что совсем нельзя насладиться мясными деликатесами, но главное — умеренность: я бы не советовала есть их несколько раз в неделю», — уточнила Вадали.

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