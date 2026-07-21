Россиян призвали отказаться от заказа некоторых продуктов с помощью доставки летом
Специалист сообщил, что при температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Наибольшую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки.
«Некоторые микроорганизмы при этом успевают вырабатывать токсины, способные вызвать пищевое отравление даже в том случае, если самих бактерий впоследствии станет меньше», — пояснил химик.
Дорохов уточнил, что используемые курьерами термосумки не заменяют холодильник. Он добавил, что если нагретые таким способом продукты вновь поместить в холодильник, это не уничтожит появившиеся бактерии и токсины.
«Если доставка скоропортящегося заказа занимает более часа, особенно в жаркую погоду, температура внутри упаковки постепенно повышается до значений, благоприятных для активного размножения микроорганизмов», — Андрей Дорохов, кандидат химических наук.
Наиболее скоропортящимися он назвал продукты с высоким содержанием белка и влаги, такие как суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлажденное мясо и птица, изделия из мясного фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, а также салаты с майонезом и готовые блюда с яйцами. Гораздо лучше доставку в жару, по словам специалиста, переносят хлебобулочные изделия без крема, сухая выпечка, цельные фрукты, орехи, твердые сыры, шоколад, печенье, а также продукты в герметичной заводской упаковке.
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