Neurology: Популярные заменители сахара ускоряют старение мозга

Сахарозаменители обычно позиционируют как безвредную альтернативу сахару, в первую очередь, для диабетиков и людей с лишним весом. Но солидное бразильское исследование заставляет усомниться в их нейтральности в отношении мозга. Работа обнародована в журнале Neurology.Группа ученых из Университета Сан-Паулу восемь лет наблюдала за 12 772 взрослыми, средний возраст которых 52 года. Они были разделены на три группы по сумме потребления семи подсластителей: аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритрита, ксилита, сорбита и тагатозы. Максимум потребления в сутки в среднем составлял 191 мг, в группе с минимумом объём исчислялся 20 мг.Оказалось, что у участников с самым большим потреблением подсластителей было на 62% более активное снижение памяти, беглости речи и скорости мышления в сравнении с теми, кто поглощал их меньше всего. Что соответствует 1,6 дополнительного года когнитивного старения. Особенно заметным оказался этот эффект у испытуемых младше 60 лет и у диабетиков.Из всех изучаемых веществ лишь тагатоза не показала связи с когнитивным снижением. Остальные ассоциировались с ухудшением памяти.

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