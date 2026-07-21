Психолог сказал, как не подорвать здоровье на даче после 40

Летом многие после рабочей недели резко едут на дачу, копают, таскают тяжести, работают на солнце и считают это полезной физической активностью. Впрочем, такие нагрузки могут быть опасны для людей 40?50 лет.«Я хочу рассказать, какие психологические особенности людей приводят к опасностям на даче. С психологической точки зрения многие травмы на даче происходят не из-за лопаты или жары, а из-за особенностей мышления. После сорока лет человек часто переоценивает свои возможности, но уже недооценивает ограничения организма. Я бы выделил несколько типичных психологических сценариев. Первый — синдром "героя". Человек хочет за один выходной сделать то, что требует недели. Он думает: "Пока приехал — надо все перекопать". Вместо того чтобы остановиться при первых признаках усталости, он продолжает работать через силу. Именно в этот момент чаще возникают скачки давления, боли в спине и перегрев», — сообщил «Свободной Прессе» психолог Родион Чепалов.Второй — эффект соревнования. Особенно часто встречается у мужчин. Возникает желание доказать себе, супругу или соседям: «Я еще в форме». Появляются внутренние установки: «Не буду же я отдыхать, когда сосед уже третью грядку вскопал». Из-за такого сравнения люди игнорируют сигналы организма.Третий — синдром «жалко времени». После рабочей недели хочется использовать каждый час. Возникает мысль: «Отдохну потом». В результате человек несколько часов подряд не пьет воду, не делает перерывы и работает в самую жару.«Есть и эмоциональная причина. Для многих дача — это место, где хочется быстро увидеть результат. Каждая вскопанная грядка дает чувство удовлетворения, поэтому человеку трудно остановиться. Возникает своеобразный азарт: "Еще немного — и закончу". Но физические возможности уже закончились раньше. Я советую использовать простое правило "таймера". Каждые 40?50 минут делать обязательный перерыв на 10?15 минут независимо от самочувствия. Не ждать, пока организм сам "заставит" остановиться. Полезно задавать себе три вопроса: "Я сейчас работаю потому, что это действительно нужно, или потому, что неудобно остановиться?", "Если бы такую нагрузку выполнял мой близкий человек, я бы разрешил ему продолжать?", "Будет ли эта грядка важнее моего здоровья через неделю?" На мой взгляд, после 40 лет главная задача на даче — перестать воспринимать отдых как слабость. Настоящая зрелость проявляется не в способности работать до изнеможения, а в умении вовремя остановиться. Именно это чаще всего предотвращает травмы и сохраняет здоровье», — отметил психолог.

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