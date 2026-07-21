Найден способ выращивания искусственных кровеносных сосудов с помощью магнитов
Особенно это касается создания разветвленных сосудистых сетей, поскольку на уровне микроскопических капилляров их структура становится невообразимо тонкой. Эти капилляры могут иметь диаметр всего 0,005 миллиметра — что в 34 раза меньше толщины человеческого волоса — и пропускать эритроциты исключительно по одному.
Ученые из Массачусетского технологического института опубликовали в журнале PNAS исследование, в котором подробно описывается способ создания кровеносных сосудов в лабораторных условиях со значительно большей точностью, чем раньше.
Правильное формирование кровеносных сосудов (и, следовательно, кровотока) имеет решающее значение для успеха любого выращенного в лаборатории органа или ткани, поскольку тонкие капилляры обеспечивают кровоснабжение ткани, доставляя кислород и питательные вещества.
Новый подход основан на использовании магнитных сил, которые мягко растягивают и притягивают клетки кровеносных сосудов, устанавливая их в нужное положение.
«Здоровые ткани зависят от организованных сетей кровеносных сосудов, но современные протоколы не позволяют создавать такие сети внутри искусственно созданных тканей», — говорит Риту Раман из Массачусетского технологического института. «Возможность программировать рост кровеносных сосудов с помощью физических сигналов может обеспечить воспроизводимое и масштабируемое создание искусственных тканей, которые можно имплантировать в организм для восстановления функций после тяжелых заболеваний или травм».
Система основана на небольшом чипе, содержащем эндотелиальные клетки (клетки, выстилающие кровеносные сосуды), выращенные в лаборатории и помещенные в гель коллагена — белка, являющегося одним из важнейших строительных блоков в организме.
Внутри чипа также был помещен крошечный магнит, который затем управлялся несколькими внешними магнитами в трех измерениях. Регулируя силу воздействия на магнит чипа, исследователи могли определить, как растут новые кровеносные сосуды.
Это адаптированная форма того же подхода, который исследователи ранее использовали для создания искусственных мышц и нервов.
Изменяя силу внешнего магнитного притяжения, исследователи также смогли контролировать длину и количество появляющихся новых сосудов. Мы все еще находимся на ранней, прототипной стадии, но первоначальные результаты многообещающие.
«Главный вывод таков: растяжение кровеносного сосуда вперед и назад, по-видимому, увеличивает количество образующихся новых капилляров», — говорит Раман. «Механические силы играют важную роль в нашем организме. Это значит, что если мы хотим увеличить или уменьшить количество кровеносных сосудов, сделать их короче или длиннее, или направить их в определенном направлении, мы теперь знаем, как это сделать».
С технической точки зрения, образование новых кровеносных сосудов называется ангиогенезом, но предыдущие методы его искусственного воссоздания не обеспечивали достаточного контроля.
В настоящее время кровеносные сосуды можно печатать на 3D-принтере или выращивать из отдельных клеток в чашках Петри, заполненных питательными веществами и другими химическими соединениями, но ученые ищут способ, позволяющий добиться большей точности.
«Можно попытаться направлять химические сигналы, такие как факторы роста, чтобы определить, где будут расти сосуды, но сделать это с высокой точностью невозможно», — говорит Раман. «Таким образом, нам необходимы другие типы структурированных сигналов, которые помогут нам создавать ткани с организованной кровеносной системой».
Исследовательская группа также изучила лежащие в основе этого механизма. Они повторили свои эксперименты, используя клетки, генетически модифицированные для функционирования без гена PIEZO1.
Этот ген контролирует «клеточных привратников» — ионные каналы, отвечающие за то, что входит и выходит из клетки, в данном случае — определенный тип каналов, реагирующих на механическое давление. При выключенном гене PIEZO1 образовалось меньше кровеносных сосудов, что показывает, насколько важна активация ионных каналов.
Следующие шаги заключаются в том, чтобы проверить, насколько хорошо кровь фактически течет по артериям, венам и капиллярам, созданным с помощью чипа, а также к выращенным в лаборатории органам и тканям, окружающим структуру клеток крови, начиная с мышц.
«Сейчас мы изучаем, как точное регулирование роста кровеносных сосудов может помочь улучшить функцию мышц», — резюмирует Джессика Шах из Массачусетского технологического института.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий