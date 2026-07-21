Желающим хорошо выспаться людям посоветовали не есть на ужин несколько продуктов

Диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор перечислили несколько продуктов и напитков, которые стоит исключить из меню ужина ради хорошего сна.Прежде всего Манакер призвала людей, которые желают хорошо выспаться, отказаться вечером от напитков и продуктов с кофеином. Это вещество блокирует выработку гормонов, ответственных за расслабление, и тем самым может спровоцировать бессонницу. Специалистка напомнила, что кофеин содержится не только в кофе, но и чае, кока-коле и даже шоколаде.Также она посоветовала не есть на ужин сухофрукты. В этом продукте много клетчатки и сахара, что может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и, как следствие, ухудшить качество сна, объяснила диетолог.Манакер добавила, что перед сном не рекомендуется пить спиртные напитки. Она подчеркнула: даже одна порция алкоголя вечером может стать причиной частых пробуждений среди ночи из-за ярких и зачастую неприятных сновидений и усилившихся позывов к мочеиспусканию.Амидор добавил, что ради хорошего сна не стоит ужинать тяжелой и жирной пищей. По его словам, фастфуд содержит большое количество насыщенных жиров, которые вызывают несварение и изжогу и затрудняют засыпание. По этой же причине он посоветовал исключить из вечернего рациона любую острую еду.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки