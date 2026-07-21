Эндокринолог Янг: трансжиры и молочные продукты препятствуют похудению

По словам эндокринолога Екатерины Янг хуеющим людям следует исключить из рациона трансжиры.Эндокринолог Янг рассказала, что при похудении нужно строго контролировать не только потребление алкоголя и сахара. Препятствуют сбросу веса также продукты с содержанием трансжиров – маргарины и спреды, чипсы и другие жареные продукты, выпечка промышленного производства, мороженое, шоколад.«Трансжиры снижают синтез простациклина, который поддерживает оптимальный тонус сосудов и способствует нормальному кровотоку. При недостатке простациклина образуются сгустки крови, резко возрастает риск тромбоза», - предупредила эксперт.Эндокринолог добавила, что препятствовать похудению могут и молочные продукты, употребляемые в неподходящее время (например, поздно вечером) или в большом количестве. Екатерина Янг отметила, что большинству молочных продуктов присущ высокий инсулиновый индекс, именно он мешает организму активно расходовать жировые отложения.Также специалист посоветовала худеющим людям следить за количеством растительных масел, употребляемых в пищу. В кукурузном, кунжутном, подсолнечном, тыквенном и соевом маслах содержатся высокие дозы жирных кислот омеги-6. Этот тип жиров нужен организму в очень ограниченном количестве, в сбалансированной пропорции с жирными кислотами омега-3. Если омега-6 потребляется в избытке, это способствует развитию воспаления, которое не позволяет избавляться от лишних килограммов и поддерживать хорошую физическую форму.Роме того, продуктами, ухудшающими самочувствие худеющих людей, эксперт назвала пасленовые овощи, сою, бобовые культуры. Часто называемые полезными, они на самом деле могут провоцировать появление болезненных и нежелательных симптомов в тех случаях, когда имеются ГЭРБ, колит, болезнь Крона, другие воспалительные заболевания кишечника.

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