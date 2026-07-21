Названа замедляющая старение ягода
«В голубике содержатся антоцианы — это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процесс старения и в целом снижают воспалительный фон», — объяснил Поляков. Он уточнил, что антоцианы также помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так как укрепляют сосуды.
Диетолог добавил, что голубика также содержит много витамина K, который важен для крови и костной ткани, витамина A, полезного для зрения, а также лютеин — антиоксидант, который защищает глаза от возрастных изменений и поддерживает зрительную систему.
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