Врач Бережанский развеял популярный миф о пробе Манту
Врач уточнил, что ограничения касаются не воды, а механического и теплового воздействия на область введения препарата. Место инъекции не следует тереть мочалкой, расчесывать, а также сильно нагревать.
Бережанский подчеркнул в беседе с 360.ru, что подобные действия могут усилить местную кожную реакцию. В результате папула способна увеличиться, что может привести к неверной интерпретации результатов пробы.
«Мочить можно. Нельзя тереть, чесать и сильно нагревать место введения препарата», — отметил педиатр.
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