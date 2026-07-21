Врач Бережанский развеял популярный миф о пробе Манту

Педиатр Павел Бережанский объяснил, что после проведения пробы Манту или диаскинтеста нет необходимости полностью избегать контакта с водой. По словам специалиста, принимать душ и мочить место укола можно, поскольку сама вода не влияет на результат исследования.Врач уточнил, что ограничения касаются не воды, а механического и теплового воздействия на область введения препарата. Место инъекции не следует тереть мочалкой, расчесывать, а также сильно нагревать.Бережанский подчеркнул в беседе с 360.ru, что подобные действия могут усилить местную кожную реакцию. В результате папула способна увеличиться, что может привести к неверной интерпретации результатов пробы.«Мочить можно. Нельзя тереть, чесать и сильно нагревать место введения препарата», — отметил педиатр.

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