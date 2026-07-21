Вкусно и полезно: соки с калием помогают снижать высокое давление

Морковный, гранатовый, томатный и другие соки с калием могут быть полезными в борьбе с гипертонией.Гипертония, характеризуемая постоянно высоким кровяным давлением, является одним из самых распространенных заболеваний, повышающих риск ранней смерти от последствий сердечных приступов и инсультов. Ключевым фактором, влияющим на развитие гипертонии, является образ жизни и конкретно питание. Специалисты, представляющие Школу общественного здравоохранения Гарвардского университета, констатировали, что для профилактики гипертонии важен калий.«Для контроля артериального давления недостаточно ограничить потребление соли (натрия). Не менее важно употреблять достаточное количество калия».По словам экспертов, калий является электролитом, который способствует балансу жидкости в организме. Рацион питания с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия необходим для поддержания нормального кровяного давления, подчеркивают они.В каком количестве организму нужен калий?Мужчинам – 3400 мг в день.Женщинам – 2600 мг в день (при беременности и кормлении грудью норма увеличивается).Детям и молодым людям – от 400 до 3000 мг в зависимости от пола и возраста.Объясняя влияние калия на снижение давления, ученые заметили, что этот микроэлемент стимулирует выведение из организма натрия, вызывающего задержку жидкости и повышение АД. Кроме того, калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, что тоже содействует снижению кровяного давления.Где брать калий? Микроэлемент содержат в себе многие продукты. Кроме того, его вкусным и полезным источником многие натуральные соки без добавления сахара. Один из богатейших поставщиков калия – это бананы: в среднем плоде содержится до 422 мг калия. Сок или смузи из них эффективно помогает поддерживать баланс давления.Также богаты калиемСок чернослива.Морковный сок.Гранатовый сок.Томатный сок.Свежевыжатый апельсиновый сок.Овощной сок.Свежевыжатый мандариновый сок.Эксперты обращают внимание на то, что важно учитывать калорийность соков и правильно их пить – их никогда не следует употреблять на пустой желудок.

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