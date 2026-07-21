Смартфоны могут повышать риск развития депрессии у пожилых людей
«Все сводится к целенаправленному взаимодействию против навязчивого эскапизма», — говорит профессор Чиен-Чун Хуанг из Ратгерского университета в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси. «Одно и то же устройство может либо сократить разрыв с близкими и обществом, либо служить стеной, отгораживающей от них доступ».
В рамках нового исследования ученые опросили почти 2600 взрослых в возрасте 60 лет и старше, проживающих в 87 населенных пунктах Китая. В ходе опроса участники рассказали о своих привычках использования смартфонов и ответили на вопросы, касающиеся симптомов депрессии.
Результаты показали, что у пожилых людей вероятность развития депрессии наиболее высока при ограниченном социальном взаимодействии с окружающими, а также при зависимости от смартфонов.
Исследователи обнаружили, что проблемная зависимость от смартфонов наблюдалась почти во всех случаях диагностированной депрессии. Наибольшему риску подвергались пожилые люди, которые редко использовали свои телефоны для общения с другими.
«Когда пожилой человек использует свой телефон как щит, заменяющий или вытесняющий реальное социальное взаимодействие, это является серьезным тревожным сигналом, указывающим на депрессию», — говорит Хуанг.
Результаты исследования показывают, что смартфоны могут способствовать улучшению самочувствия, если используются для поддержания отношений посредством видеозвонков, обмена сообщениями и фотографиями, заявили исследователи.
Исследователи обнаружили, что две группы населения оказались особенно уязвимы к депрессии. Первая группа включала пожилых мужчин с низким уровнем образования, у которых наблюдались признаки зависимости от смартфонов. Они не умеют пользоваться сложными приложениями, что делает их более склонными использовать телефоны для пассивного развлечения. Эти мужчины могут подвергаться большему риску, если они в значительной степени полагались на свою супругу или партнера в плане социальных связей и имеют меньше связей с семьей или сообществом.
«Когда они теряют партнера или оказываются в изоляции, они могут остаться без прежних социальных связей, — сказал Хуанг. — Их телефон становится скорее костылем, ограничивающим их свободу, чем средством преодоления трудностей».
Вторая группа состояла из пожилых людей с высоким доходом и уровнем образования, страдающих от зависимости от смартфонов, что позволяет предположить, что богатство и образование не защитят от одиночества, если время, проведенное за экраном, заменит общение в реальном мире.
«Со временем пассивное потребление цифровых ресурсов может начать вытеснять реальное взаимодействие, которое помогает защитить психическое здоровье», — сказал Хуанг, — «усугубляя изоляцию и ухудшая симптомы депрессии».
Хуанг отметил, что семья и друзья должны поощрять пожилых людей использовать телефоны таким образом, чтобы это способствовало общению, а не одиночным развлечениям. Не нужно отговаривать от использования смартфонов, но следует показать, как это может быть более социальным и целенаправленным занятием.
«Вместо того чтобы оставлять пожилого человека одного просматривать видео, члены семьи могут вовлекать его в обмен фотографиями, переписку в мессенджерах и запланированные видеозвонки, что помогает преодолеть разрыв между поколениями», — сказал Хуанг.
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