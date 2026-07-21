Смартфоны могут повышать риск развития депрессии у пожилых людей

Согласно новому исследованию, смартфоны могут способствовать развитию депрессии у пожилых людей в зависимости от того, как они используют эти устройства. Пожилые люди, которые навязчиво используют свои телефоны для просмотра новостей, видео или игр в одиночестве, чаще отдаляются от окружающих, что повышает риск развития депрессии, сообщают исследователи в журнале JMIR Aging .«Все сводится к целенаправленному взаимодействию против навязчивого эскапизма», — говорит профессор Чиен-Чун Хуанг из Ратгерского университета в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси. «Одно и то же устройство может либо сократить разрыв с близкими и обществом, либо служить стеной, отгораживающей от них доступ».В рамках нового исследования ученые опросили почти 2600 взрослых в возрасте 60 лет и старше, проживающих в 87 населенных пунктах Китая. В ходе опроса участники рассказали о своих привычках использования смартфонов и ответили на вопросы, касающиеся симптомов депрессии.Результаты показали, что у пожилых людей вероятность развития депрессии наиболее высока при ограниченном социальном взаимодействии с окружающими, а также при зависимости от смартфонов.Исследователи обнаружили, что проблемная зависимость от смартфонов наблюдалась почти во всех случаях диагностированной депрессии. Наибольшему риску подвергались пожилые люди, которые редко использовали свои телефоны для общения с другими.«Когда пожилой человек использует свой телефон как щит, заменяющий или вытесняющий реальное социальное взаимодействие, это является серьезным тревожным сигналом, указывающим на депрессию», — говорит Хуанг.Результаты исследования показывают, что смартфоны могут способствовать улучшению самочувствия, если используются для поддержания отношений посредством видеозвонков, обмена сообщениями и фотографиями, заявили исследователи.Исследователи обнаружили, что две группы населения оказались особенно уязвимы к депрессии. Первая группа включала пожилых мужчин с низким уровнем образования, у которых наблюдались признаки зависимости от смартфонов. Они не умеют пользоваться сложными приложениями, что делает их более склонными использовать телефоны для пассивного развлечения. Эти мужчины могут подвергаться большему риску, если они в значительной степени полагались на свою супругу или партнера в плане социальных связей и имеют меньше связей с семьей или сообществом.«Когда они теряют партнера или оказываются в изоляции, они могут остаться без прежних социальных связей, — сказал Хуанг. — Их телефон становится скорее костылем, ограничивающим их свободу, чем средством преодоления трудностей».Вторая группа состояла из пожилых людей с высоким доходом и уровнем образования, страдающих от зависимости от смартфонов, что позволяет предположить, что богатство и образование не защитят от одиночества, если время, проведенное за экраном, заменит общение в реальном мире.«Со временем пассивное потребление цифровых ресурсов может начать вытеснять реальное взаимодействие, которое помогает защитить психическое здоровье», — сказал Хуанг, — «усугубляя изоляцию и ухудшая симптомы депрессии».Хуанг отметил, что семья и друзья должны поощрять пожилых людей использовать телефоны таким образом, чтобы это способствовало общению, а не одиночным развлечениям. Не нужно отговаривать от использования смартфонов, но следует показать, как это может быть более социальным и целенаправленным занятием.«Вместо того чтобы оставлять пожилого человека одного просматривать видео, члены семьи могут вовлекать его в обмен фотографиями, переписку в мессенджерах и запланированные видеозвонки, что помогает преодолеть разрыв между поколениями», — сказал Хуанг.

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