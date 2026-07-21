Действительно ли волосы лучше растут летом, пояснили эксперты

Распространено мнение, что в жару волосы растут быстрее, но наука его не подтверждает. В частности, исследования 1990-х и 2009 годов показывают, что пиковым месяцем для активности фолликулов является март, а к сентябрю доля растущих волос уменьшается.Рост волос – процесс неравномерный: каждый фолликул живет в своем ритме, проходя несколько фаз — активный рост, переход, покой и выпадение. В среднем они добавляют около 12 см в год, но продолжительность фазы роста со временем уменьшается, отчего волосы становятся тоньше. Активнее всего на алгоритм влияют внутренние факторы типа генетики, питания, состояния здоровья, лекарств, уровня стресса. Так, заболевания щитовидной железы и иные серьёзные патологии, нехватка железа, гормональные изменения усиливают выпадение волос.Дерматологи утверждают, что сезонные факторы заметно не меняют рост волос. Солнечный свет действительно помогает вырабатывать витамин D, но это не ускоряет рост волос у тех, кто имеет норму уровня витамина.Исследования 1990?х годов доказали, что активность фолликулов на голове находится на пике в марте, а к сентябрю она заметно снижается; но прирост бороды летом оказался чуть выше. Работа 2009 года, охватившая 823 женщин, подтвердила, что летом большинство фолликулов обычно пребывает в фазе покоя.

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