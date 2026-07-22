Ученые поставили под сомнение представления о роли воды и острой пищи в питании

Новый обзор предыдущих исследований, опубликованный в журнале Appetite, опровергает распространенное мнение о том, что вода насыщает за столом. В то же время, сопутствующее исследование в журнале Food Quality and Preference показало, что острая сальса — которую часто избегают люди, соблюдающие диету, — на самом деле снижает количество съеденной пищи.Распространенная рекомендация по питанию — пить больше воды для контроля массы тела и потребления энергии.Этот совет широко распространен: исследование 2019 года показало, что из 42% 48 026 участников, сообщивших о попытках похудеть на момент опроса, увеличение потребления воды было третьей по популярности стратегией после сокращения потребления пищи и увеличения физической активности.Этот совет кажется весьма интуитивным — считается, что употребление воды до и во время еды усиливает растяжение желудка, что приводит к большему чувству сытости и, в конечном итоге, уменьшает количество потребляемой пищи.«Широко распространено мнение, что если мы пьем воду, она насыщает нас», — сказала профессор Пейдж Каннингем из Корнельского университета. «Но вода быстро выводится из желудка, поэтому она, вероятно, не насытит нас надолго. Напротив, вода может увеличить объем потребляемой пищи, обеспечивая смазку, которая может ускорить процесс еды, и предотвращая сухость во рту, что может продлить удовольствие от еды».Авторы объединили имеющиеся данные из двух перекрестных экспериментов, в которых взрослые дважды в лабораторных условиях ели обед, состоящий из 650 г говяжьего чили или курицы тикка масала с 450 г воды, под видеозапись.В обоих экспериментах острота обеда варьировалась за счет добавления различных соотношений острой и сладкой паприки.Видеозаписи были закодированы для измерения количества глотков, размера глотков, скорости питья и количества переключений между приемом пищи и питьем воды.На каждые дополнительные 100 граммов выпитой воды участники эксперимента потребляли примерно на 39 граммов больше пищи — приблизительно на 49 калорий больше.Люди, которые часто чередовали приемы пищи и питье воды, съедали еще больше: каждое дополнительное чередование было связано примерно с увеличением потребления пищи на 4,4 грамма.В аналогичном исследовании 49 взрослым раз в неделю в течение двух недель подавали кукурузные чипсы вместе с мягкой или острой сальсой; при этом менялось только содержание кайенского перца в сальсе в зависимости от условий.Более острый вариант позволил сократить общее количество съеденных закусок на 28% — не только самой сальсы, но и чипсов, хотя сами чипсы при этом не изменились.Участники эксперимента ели острую закуску примерно на 30% медленнее, чем нежную, что, по мнению исследователей, и стало причиной снижения количества съеденного: острота замедляла процесс, а более медленное употребление означало меньшее общее количество съеденного.Потребление воды во время перекуса не зависело от уровня остроты, что исключает этот фактор как объяснение снижения потребления.«Оба исследования показывают, как особенности приема пищи и свойства продуктов могут существенно влиять на количество съеденного, даже без нашего осознания», — объясняет профессор Каннингем. «Мы обнаружили, что простое увеличение потребления воды было связано с увеличением общего количества съеденной пищи, в то время как добавление небольшого количества специй к закуске замедляло процесс еды и уменьшало количество съеденного участниками».

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