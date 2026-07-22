Кардиохирург раскрыл простой тест для проверки здоровья сердца за 45 секунд
По словам врача, чтобы проверить сердце, нужно быстро подняться по лестнице на четвертый этаж. Он объяснил, что если человек смог проделать это менее чем за 45 секунд, то риск развития сердечно-сосудистых патологий у него минимален.
Если на выполнение этой задачи понадобилось от 45 секунд до 1,5 минуты, это говорит о том, что организм все еще справляется, но его резервы уже постепенно истощаются, уточнил врач. «Если же подъем занял больше 1,5 минуты и вы почувствовали одышку, тяжесть за грудиной или головокружение, это уже совершенно точно очень серьезный сигнал проблем с сердцем», — предупредил Огнерубов.
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