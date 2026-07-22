Как позаботиться о здоровье мозга, чтобы отложить его старение. Советы психолога

Когнитивные функции у среднестатистического человека начинают снижаться уже с тридцати лет (кровь уже не так хорошо поступает к мозгу, страдает скорость обработки данных), но продлевать и даже улучшать работу мозга можно вплоть до ста лет. К такому выводу пришла группа ученых, проводивших трехлетнее исследование на четырех тысячах человек всех возрастов — от 19 до 94 лет.«Участники исследования выполняли тренировочные задания по 5-15 минут ежедневно. Они соблюдали режим сна, учились управлять стрессом и другим полезным привычкам. В результате вне зависимости от возраста и уровня образования за три года показатели улучшились у всех», — пояснил завлабораторией нейротехнологий УрФУ Александр Котюсов.По его данным, ключевой фактор, который влиял на результат, это вовлеченность и личная ответственность.«Те, кто активно выполнял упражнения, внедрял полезные привычки, добился большего прогресса, чем менее вовлеченные участники эксперимента», — отметил он.Резюме: никогда не поздно начать заботиться о здоровье мозга. Как это сделать?Полезные привычки для работы мозгаРегулярный полноценный сон: по 7-9 часов в сутки в темном прохладном помещении, без скроллинга новостной ленты перед сном.«Во время глубокого сна в мозге запускается работа глимфатической системы, которая выводит токсичные продукты метаболизма, включая бета-амилоид, связанный с развитием болезни Альцгеймера», — подчеркнул Котюсов.Диете и сбалансированное питание. Рацион должен на регулярной основе включать омега-3 жирные кислоты (рыба, грецкие орехи), антиоксиданты и клетчатку (фрукты, овощи, ягоды, бобовые, цельнозерновые), ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста).Физическая активность, причем достаточно 20-минутной прогулки.«Во время тренировок выделяются экзеркины, которые улучшают связь между мышцами и мозгом, помогают росту новых нейронов», — объясняет завкафедрой УрФУ.Умственные нагрузки: обучение, общение. Полезно поставить себе задачу освоить что-то новое — начать учить язык, играть в настолки.Следить за давлением и управлять стрессом.«Современной наукой доказано, что до 45 процентов случаев деменции можно предотвратить, влияя на образ жизни. И первые шаги можно сделать уже сегодня», — заключает Александр Котюсов.КстатиНа сегодня по данным Всемирной федерации неврологии в мире 3,4 миллиарда человек (более 40 процентов населения планеты) живут с неврологическими заболеваниями.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки