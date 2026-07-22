Раскрыт главный секрет женского оргазма
Клабунде заявила, что проведенное ею в соавторстве со студенткой-психологом Эмили Диксон исследование показало, что главный секрет женского оргазма связан с интероцепцией — способностью ощущать внутренние процессы в организме. По словам специалистки, к ним относятся в том числе способность чувствовать биение сердца, уровень голода или наполненность мочевого пузыря.
По словам Клабунде, респондентки, которые чаще испытывали яркий оргазм, также отмечали у себя более высокий уровень телесной чувствительности. «Наше исследование эмпирически доказывает, что, чтобы испытывать более частые и яркие оргазмы, женщинам нужно перестать думать о том, что у них в голове, и больше прислушиваться к своему телу», — считает психолог.
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