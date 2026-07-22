Почему по вечерам и ночью может возникать зуд в ногах: объясняет врач

Кожный зуд, ощущаемый в ногах, может иметь разные причины, в том числе гипотиреоз и болезни печени.О том, почему по вечерам и ночью может возникать зуд в ногах, «МедикФорум» поговорил с дерматологом Григорием Гольдиным.Сухая кожа. Проблема сухой кожи может появиться в любом возрасте, но с возрастом она становится все более актуальной. В ее случае зуд склонен усиливаться именно, ночью, в это время суток организм становится более чувствительным к его сигналам, отвлекаясь днем на разные задачи.Экзема. Это кожное заболевание вызывает появление зуда, воспаления кожи, сыпи, волдырей и кожных инфекций. В тяжелых случаях экзема может распространиться по всему телу.Синдром беспокойных ног. Неврологическое расстройство, характеризуется навязчивым желанием постоянно двигать ногами. Люди с синдромом часто описывают ощущение в ногах как зуд, ползание мурашек, пульсацию или тянущую боль.Гипотиреоз. Он представляет собой состояние, вызванное сниженной активностью щитовидной железы. Результатом недостаточного производства гормонов щитовидной железы может стать зуд по всему телу, включая ноги, а также к сухость и шелушение кожи.Больная печень. Печень вырабатывает так называемые желчные соли, которые помогают пищеварению. У людей с заболеваниями печени под кожей может накапливаться более высокий уровень солей желчных кислот, что вызывает зуд.Другие заболевания. В более редких случаях раздражение кожи и зуд на ногах оказываются признаком диабета, некоторых видов рака, нервных расстройств, депрессии.

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