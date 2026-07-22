Эндокринолог Юрочкин: проблемы с щитовидной железой могут довести до болезней сердца
Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил «МедикФорум», что нарушения в работе щитовидной железы являются распространенной проблемой, возникающей у людей с возрастом. Но во многих случаях их диагностика становится проблематичной, поскольку симптомы патологии не воспринимаются как что-то серьезное, и пострадавшие не обращаются к врачам.
«Проблемы с щитовидной железой часто остаются недиагностированными до тех пор, пока не появятся тяжелые симптомы. Особенно часто это наблюдается среди пожилых пациентов», - заметил Юрочкин.
Эндокринолог констатировал: когда щитовидная железа начинает функционировать недостаточно, это приводит к состоянию, называемому первичным гипотиреозом. При его развитии возникают следующие симптомы:
Чрезмерная сонливость.
Медлительность.
Отечность лица.
Депрессивное настроение.
Потеря энергии.
Снижение аппетита.
Потеря либидо, сексуальная дисфункция.
По словам специалиста, вышеперечисленные симптомы часто кажутся людям следствием переутомления или дефицита витаминов, вредных привычек или возрастных изменений.
Эксперт предупредил: если возникшую дисфункцию щитовидки не диагностировать вовремя и не лечить, это может привести к серьезному ухудшению качества жизни, а также к появлению болезней сердца. Александр Юрочкин назвал наиболее серьезные последствия:
«При гипотиреозе тело начинает задерживать жидкость, а в крови повышается уровень холестерина и триглицеридов что чревато развитием атеросклероза. Кроме того, замедляется обмен веществ и появляется лишний вес. Все это может привести к развитию гипертонии и застойной сердечной недостаточности».
Врач посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, обследования – проверять щитовидку особенно важно для женщин после 30 лет и пожилых людей.
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