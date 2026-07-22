Эндокринолог Юрочкин: проблемы с щитовидной железой могут довести до болезней сердца

Проблемы с щитовидной железой могут долгое время оставаться недиагностированными, что особенно опасно в пожилом возрасте.Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил «МедикФорум», что нарушения в работе щитовидной железы являются распространенной проблемой, возникающей у людей с возрастом. Но во многих случаях их диагностика становится проблематичной, поскольку симптомы патологии не воспринимаются как что-то серьезное, и пострадавшие не обращаются к врачам.«Проблемы с щитовидной железой часто остаются недиагностированными до тех пор, пока не появятся тяжелые симптомы. Особенно часто это наблюдается среди пожилых пациентов», - заметил Юрочкин.Эндокринолог констатировал: когда щитовидная железа начинает функционировать недостаточно, это приводит к состоянию, называемому первичным гипотиреозом. При его развитии возникают следующие симптомы:Чрезмерная сонливость.Медлительность.Отечность лица.Депрессивное настроение.Потеря энергии.Снижение аппетита.Потеря либидо, сексуальная дисфункция.По словам специалиста, вышеперечисленные симптомы часто кажутся людям следствием переутомления или дефицита витаминов, вредных привычек или возрастных изменений.Эксперт предупредил: если возникшую дисфункцию щитовидки не диагностировать вовремя и не лечить, это может привести к серьезному ухудшению качества жизни, а также к появлению болезней сердца. Александр Юрочкин назвал наиболее серьезные последствия:«При гипотиреозе тело начинает задерживать жидкость, а в крови повышается уровень холестерина и триглицеридов что чревато развитием атеросклероза. Кроме того, замедляется обмен веществ и появляется лишний вес. Все это может привести к развитию гипертонии и застойной сердечной недостаточности».Врач посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, обследования – проверять щитовидку особенно важно для женщин после 30 лет и пожилых людей.

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