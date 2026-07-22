Мужчинам назвали нормальное количество утренних эрекций в неделю

Врач-терапевт Джефф Фостер рассказал, сколько раз в неделю у здорового мужчины должна возникать утренняя эрекция. На этот вопрос он ответил в беседе с изданием Metro.Фостер отметил, что частота утренних эрекций у мужчин с возрастом снижается, потому что естественным образом падает уровень тестостерона. Так, по его словам, у подростков и 20-летних мужчин случаи возбуждения по утрам случаются почти каждый день или ежедневно. К 30 годам этот показатель снижается на 50 процентов, а в 40 и 50 лет — до двух-трех раз в неделю. При этом мужчины старше 60 лет могут просыпаться с утренней эрекцией всего один-два раза в неделю, добавил врач.В то же время доктор предупредил, что резкое снижение количества утренних эрекций или их полное исчезновение являются сигналом проблем со здоровьем. По его словам, подобный симптом может указывать на сердечно-сосудистые заболевания и дисбаланс половых гормонов. «Если вы не можете вспомнить, когда у вас в последний раз была утренняя эрекция, пора обратиться к врачу», — подчеркнул Джефф.

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