Диетолог рассказала, как сделать кашу полезнее

Завтрак должен не только утолять голод, но и давать энергию на первую половину дня. Один из самых привычных вариантов утренней трапезы - это каша. Однако её польза во многом зависит от состава и добавок.Диетолог Ирина Писарева рассказала Авторадио, как сделать такой завтрак более питательным:"Каша, конечно же, должна быть из цельнозернового зерна. То есть нет смысла покупать хлопья ещё, если вдобавок в них там добавлены какие-то дополнительные сахара, ароматизаторы. Только увеличивает гликемическую нагрузку, и такая каша, она не даст питательность на длительный срок. Цельнозерновая каша, естественно, она будет намного полезнее для организма. Что бы я бы рекомендовала добавить, например, это может быть протеин для контролирования количества белка. Жиры, обязательно тоже я добавляю, например, смесь полезных орешков, либо это может быть топлёное масло, например, какие-то семена. Либо одна столовая ложка льняного или конопляного масла уже в готовое блюдо".Эксперт также добавила, что перед завтраком нужно выпить стакан теплой воды, чтобы запустить метаболизм.

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