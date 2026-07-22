Врач Гуреева: зуд между ягодицами может быть признаком диабета

Врач предупредил, что ваш зуд в ягодицах может быть вызван тремя потенциальными причинами, включая «тихого убийцу».Хотя кожный зуд никогда не бывает приятным, есть одна область, которая может быть особенно неприятной. Если вас поразило дно, которое вы просто не можете перестать чесать, врач призвал вас открыться и не игнорировать этот знак.Говорить об этой частной зоне может показаться неудобным, но ваш врач, несомненно, «все это уже слышал».«Хотя многие люди не говорят открыто об этом симптоме — обычно из-за страха смущения — зуд ягодиц очень распространен и может быть признаком чего-то столь же простого, как то, что вы ели ночью. до или так же сложно, как инфекция», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.К сожалению, это также может быть предупреждающим признаком серьезного заболевания.ДиабетВрач объяснил, что диабет, особенно в сочетании с плохим кровообращением, которое часто идет рука об руку с этим заболеванием, может вызвать неприятный зуд в области ягодиц.Диабет, иногда называемый «тихим убийцей», не всегда вызывает настораживающие признаки, которые заставляют вас чувствовать себя плохо, оставляя многих людей не подозревающими о болезни.ДиетаХотя зуд внизу может указывать на уровень сахара в крови, доктор добавила, что причина может быть такой же простой, как и ваша диета. То, что вы едите, может раздражать ваш ягодицы и даже усугублять существующий зуд."Острая пища, цитрусовые и молочные продукты могут спровоцировать расчесывание".Кроме того, в этом могут быть виноваты напитки, которые приводят к обезвоживанию и проблемам с кишечником, такие как кофе, алкоголь и газированные напитки.Стресс и тревогаПо словам врача, последние проблемы, которые могут быть причиной зуда в попе, — это стресс и тревога. К счастью, могут помочь такие методы, как упражнения, сон, медитация и методы преодоления трудностей.

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