Онколог Воробьев: куркумин активирует сигнальный путь, подавляющий опухоль

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных видов рака во всем мире. Более чем в половине случаев мутациями инактивируется важный защитный механизм в клетках — ген-супрессор опухоли р53.Продукт этого гена, фактор транскрипции, индуцирует молекулу микроРНК, называемую miR-34, которая играет критическую роль в подавлении опухоли.Куркумин может индуцировать миР-34, но систематического исследования этого явления до сих пор не проводилось. Более того, было неясно, какой механизм мог стоять за этим»."Кроме того, нарушается способность опухолевых клеток мигрировать и проникать в окружающие ткани. Также подтверждено на мышиной модели, что индуцированная куркумином экспрессия миР-34 подавляет метастазирование клеток колоректального рака в легкие. Куркумин сделал опухолевые клетки более чувствительными к химиотерапевтическому веществу 5-ФУ посредством миР-34", - говоривт врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.Важным аспектом результатов является то, что эти эффекты не зависят от p53, который часто теряется в большинстве типов опухолей и его трудно восстановить во всех опухолевых клетках.С куркумином было найдено вещество, с помощью которого возможно вмешиваться в сигнальный каскад под p53, активируя миР-34. Результаты исследования могут привести к интересным подходам к новым терапевтическим возможностям, которые следует использовать в дальнейших исследованиях.

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