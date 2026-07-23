Названы преимущества смузи перед соком

Смузи является полноценным перекусом, тогда как сок — это лишь вода с сахаром. О преимуществах первого перед вторым в беседе с aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии Игорь Сокольский.Так, в смузи съедается плод целиком, а свежевыжатый сок состоит только из жидкость из него. Из-за этого первый вариант напитка можно назвать коктейлем из клетчатки, так как он сохраняет в себе все полезное. Блендер разбивает волокна на мелкие частички, но не удаляет их. Благодаря этому смузи превращается в полноценную «еду в стакане».Выпивая стакан апельсинового сока, продолжил эксперт, человек получает дозу сахара, лишенную «тормозов». Поскольку в нем отсутствует клетчатка, которая замедляла усвоение фруктозы. Сахар мгновенно всасывается в кровь, вызывая резкий скачок инсулина. В смузи же клетчатка работает как губка — замедляет усвоение сахаров, обеспечивая плавное поступление энергии без скачков. Таким образом, после смузи сытость будет длится около трех часов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки