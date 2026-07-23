Врач рассказал об опасностях бесконтрольного приёма магния

Замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов рассказал ТАСС, что потребление свыше 350 мг магния в сутки может спровоцировать падение давления, сонливость и диарею, а более значительная передозировка способна вызвать остановку сердца.Магний в последнее время является одним из наиболее востребованных видов биодобавок у россиян. Он имеет ключевое значение в деятельности нервной системы и мышц. Его нехватку часто связывают с нарушениями сна, повышенной утомляемостью, депрессивными симптомами. В отличие от антидепрессантов, препарат отпускают без рецепта.Эксперт перечислил симптомы передозировки, первыми среди них являются сонливость и то, что перестают действовать сухожильные рефлексы. Затем происходит резкий спад давления и угнетение дыхания, а при параметрах выше 5 миллимоль на литр вероятна остановка сердца.Хвостов уточняет, что при передозировке у отдельных людей может появиться диарея и происходить падение давления. Врач обращает внимание, что эффекты в значительной мере зависят от работы почек: чем больше с ними проблем, тем выше риски и тяжесть симптоматики.Что делать? Специалист рекомендует при возникновении легкой тошноты и других симптомов отменять добавку и пить воду. Здоровые почки выведут избыток препарата за сутки. Но при наличии спутанности сознания или гипотонии, нужно срочно вызывать скорую: антидотом является кальция глюконат внутривенно. При диагнозе почечная недостаточность даже при малой передозировке необходим врачебный контроль, а иногда – и гемодиализ.

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