Озвучены доступные способы стать счастливее

Стремление постоянно быть на пике радости может дать обратный результат. Как пояснили «Известиям» специалисты, благополучие, в том числе, психологическое, формируется из многих мелких повседневных действий, но популярные советы из сетей далеко не всегда обоснованны.Эксперты предупреждают: мозг человека эволюционно привык фокусироваться на негативе. Часто даже самые радостные события дают только временный подъём настроения, затем срабатывает гедонистическая адаптация. Поэтому психологи рекомендуют сместить фокус внимания: перестать искать «идеальную» жизнь и сосредоточиться на простых ежедневные потребностях и привычках.Научно доказано: добровольная помощь другим в формате волонтёрства или маленьких добрых поступков активирует системы вознаграждения мозга и дарит эмоциональный подъём.Максимально надёжным способом поддержки психологического равновесия остаётся регулярная, но посильная физическая активность. Прогулки на природе реально снижают уровень стресса, и даже чашка чая помогает, хотя бы за счёт пользы от самой паузы.Исследователи акцентируют: негативные эмоции являются естественными, они нужны для адаптации, поэтому настойчивое желание быть постоянно счастливыми приводит к росту внутреннего напряжения.Но если подавленное состояние затягивается на недели, сопровождаясь потерей интереса к жизни, вероятно наличие расстройства, требующего профессиональной помощи. Нельзя забывать: счастье становится результатом повседневной заботы о себе.

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