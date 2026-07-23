Онколог назвал несколько «тихих» симптомов рака

Люди могут месяцами игнорировать «тихие» симптомы рака, прежде чем обратиться за медицинской помощью, предупредил онколог Иржи Кубеш. Несколько неочевидных признаков развивающегося онкологического заболевания он назвал в беседе с Mirror.Прежде всего врач посоветовал обратить внимание на постоянную усталость, мешающую работать, заниматься спортом или выполнять повседневные действия. «Усталость, связанную с раком, часто описывают как непреодолимое переутомление, которое не проходит даже после сна. Существует множество возможных объяснений усталости, включая анемию, заболевания щитовидной железы, инфекции и плохой сон, но постоянную утомляемость стоит обсудить с терапевтом», — подчеркнул Кубеш.Также, по словам онколога, должен насторожить непроходящий и постепенно усиливающийся кашель, особенно если он сопровождается одышкой, болью в груди или кашлем с кровью. Кроме того, признаком рака может быть необъяснимая потеря веса без изменения режима питания или спортивных нагрузок. «Важно не беспокоиться из-за каждого кашля или недомогания, а обращать внимание на симптомы, которые сохраняются, возвращаются или просто не кажутся вам нормальными. Во многих случаях они имеют безобидное объяснение, но если развивается что-то серьезное, своевременное обследование дает наилучшие шансы на успешную диагностику и лечение», — заключил Кубеш.

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