Диетологи указали на неожиданное полезное свойство картофеля

Диетологи Роксана Эхсани и Надя Абада указали на неожиданное полезное свойство картофеля, который ошибочно считается вредным продуктом. Их рекомендации опубликованы на сайте писательницы, специалистки по домоводству Марты Стюарт.По словам Эхсани, картофель пользуется дурной репутацией, поскольку его часто готовят жареным или с вредными для здоровья начинками. Однако в этом продукте много углеводов, клетчатки, белка, калия, витамина В6, ниацина и меди — эти питательные вещества обеспечивают мозг энергией и позволяют ему нормально функционировать, отметила она.В свою очередь, Абада признала, что в картофеле содержится много крахмала, поэтому злоупотребление им может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса. В то же время она обратила внимание на то, что некоторые сорта картофеля особенно полезны. Например, фиолетовый содержит антиоксидант антоциан, обладающий сильными нейропротекторными и противовоспалительными свойствами, а желтый и оранжевый богаты каротиноидами, которые накапливаются в нервной системе и улучшают когнитивные функции. «Каротиноиды также нейтрализуют свободные радикалы, защищая все клетки мозга от повреждений и замедляя старение мозга», — заключила Абада.

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