Витамин D: врач Андреева рассказывает как узнать, есть ли у вас дефицит
Витамин D — это просто общий термин для целой группы жизненно важных веществ, от витамина D1 до D5. Однако форма, которая особенно важна в связи с нашим здоровьем, — это витамин D3.
Витамин D выполняет следующие задачи в организме:
Укрепление иммунной системы
Костеобразование
Наращивание мышц
Профилактика заболеваний головного мозга и нервов
Профилактика депрессии
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Гормональная регуляция
Рак: это факт, что уровень заболеваемости раком выше в районах с небольшим количеством солнца, чем в регионах, близких к экватору.
Причина в том, что недостаток света приводит, в том числе, к дефициту витамина D.
"Исследования изучили это более внимательно и обнаружили доказательства того, что витамин D может снижать скорость деления раковых клеток. Вероятно, это относится к раку толстой кишки, раку легких и раку молочной железы. Однако необходимы дальнейшие исследования".
Более половины жителей России и западных стран не обеспечены витамином
Хотя сегодня большинство людей гораздо лучше питаются и проводят больше времени на свежем воздухе, чем в прошлом, дефицит витамина D3 распространен шире, чем считалось ранее. Более половины людей недополучают его, и этот дефицит витамина D даже увеличивается.
"Добавки витамина D можно использовать для специфической компенсации дефицита, но в основном он синтезируется в коже в результате УФ-излучения".
Тем не менее, есть много причин, по которым это самопроизводство важного жизненно важного вещества замедляется, например, грязный воздух в наших городах.
Признаки дефицита витамина D не всегда очевидны: от восприимчивости к инфекциям до рака.
"Хотя и существуют специфические симптомы дефицита витамина Д, часто он протекает бессимптомно. Если вы хотите быть абсолютно уверены, вы можете проверить уровень витамина D у врача".
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