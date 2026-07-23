Витамин D: врач Андреева рассказывает как узнать, есть ли у вас дефицит

Крепкие кости, мышцы и половые гормоны: всем этим мы обязаны солнечному витамину D. Если вы не получаете его в достаточном количестве, вы можете заболеть. Вот что нужно знать о витамине D и как определить его дефицит.Витамин D — это просто общий термин для целой группы жизненно важных веществ, от витамина D1 до D5. Однако форма, которая особенно важна в связи с нашим здоровьем, — это витамин D3.Витамин D выполняет следующие задачи в организме:Укрепление иммунной системыКостеобразованиеНаращивание мышцПрофилактика заболеваний головного мозга и нервовПрофилактика депрессииПрофилактика сердечно-сосудистых заболеванийГормональная регуляцияРак: это факт, что уровень заболеваемости раком выше в районах с небольшим количеством солнца, чем в регионах, близких к экватору.Причина в том, что недостаток света приводит, в том числе, к дефициту витамина D."Исследования изучили это более внимательно и обнаружили доказательства того, что витамин D может снижать скорость деления раковых клеток. Вероятно, это относится к раку толстой кишки, раку легких и раку молочной железы. Однако необходимы дальнейшие исследования".Более половины жителей России и западных стран не обеспечены витаминомХотя сегодня большинство людей гораздо лучше питаются и проводят больше времени на свежем воздухе, чем в прошлом, дефицит витамина D3 распространен шире, чем считалось ранее. Более половины людей недополучают его, и этот дефицит витамина D даже увеличивается."Добавки витамина D можно использовать для специфической компенсации дефицита, но в основном он синтезируется в коже в результате УФ-излучения".Тем не менее, есть много причин, по которым это самопроизводство важного жизненно важного вещества замедляется, например, грязный воздух в наших городах.Признаки дефицита витамина D не всегда очевидны: от восприимчивости к инфекциям до рака."Хотя и существуют специфические симптомы дефицита витамина Д, часто он протекает бессимптомно. Если вы хотите быть абсолютно уверены, вы можете проверить уровень витамина D у врача".

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