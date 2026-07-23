Эксперт Рожкова предупредила о рисках использования масла для загара
«Многие считают масло для загара альтернативой крему с SPF, но это в корне неверное представление. Масло создает на коже тонкую пленку, которая смягчает и увлажняет ее, делая поверхность более гладкой. Она работает как линза, которая притягивает и фокусирует солнечные лучи, усиливая их воздействие на клетки и ускоряя появление загара. В результате вы действительно можете получить более интенсивный оттенок быстрее. Однако в то время, как крем с SPF защищает нашу кожу, масло, наоборот, притягивает еще больше ультрафиолетовых лучей, усугубляя проблему их вредного воздействия», — пояснила Рожкова.
Нанесение масла для загара на незагорелую или светлую кожу усиливает риски получения болезненных солнечных ожогов, шелушения и пересушивания кожи.
«Использовать масло можно только как дополнительное средство, нанося его сверху на SPF, для придания блеска уже загорелой, привыкшей к интенсивному солнцу коже. И его ни в коем случае нельзя применять в часы пиковой активности с 11 до 16 часов, тем более вместо полноценного защитного крема», — заключила эксперт.
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