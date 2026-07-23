Невролог Ерохин: инсульт может возникать не только в головном мозге

Невролог Владимир Ерохин: от инсульта может пострадать не только головной мозг, но и другие части тела.Обычно когда речь заходит об инсульте, подразумевается заболевание мозга. Инсульт головного мозга является следствием острого нарушения, связанного с прекращением нормального кровообращения этого органа. Симптомы этой патологии включают онемение лица, слабость в конечностях, потерю чувствительности в одной половине тела, проблемы с речью, нарушение координации, внезапную и сильную головную боль.Но врач-невролог Владимир Ерохин заметил в беседе с «МедикФорум», что кровоснабжение может по каким-то причинам оказаться прекращено почти в любой части тела, и это означает, что инсульт может возникать не только в головном мозге.Глазной инсульт. По словам невролога, поражающий глаз инсульт известен также как окклюзия центральной артерии сетчатки – он возникает, когда бляшка, скопившаяся в сонной артерии, отрывается и попадает с кровью в сетчатку.«Если вы внезапно потеряете зрение, не чувствуя боли, это может быть глазной инсульт – обязательно обращайтесь за помощью в такой ситуации», посоветовал врач.Невролог пояснил, что глазной инсульт не является смертельным, но возникшая потеря зрения может оказаться необратимой, если ее не лечить в течение первых нескольких часов после возникновения. Кроме того, глазной инсульт часто является событием, предвещающим будущий сердечный приступ или инсульт головного мозга.Спинальный инсульт. Еще один тип инсульта вызывается нарушением кровоснабжения спинного мозга.«Боль в спине и ногах, недержание мочи в сочетании с параличом, слабостью, потерей болевой или температурной чувствительности сигнализируют о спинальном инсульте», - объяснил невролог Ерохин.Такой инсульт может произойти в результате образования тромба в артериях, ведущих к позвоночнику. Его возникновение также требует оперативной медицинской помощи – в противном случае повышается риск тяжелых неврологических патологий.

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