Врач предупредил о часто списываемом на избыток кофе заболевании

Некоторые люди списывают горький привкус во рту на избыточное потребление кофе, однако на самом деле он может быть симптомом серьезного заболевания, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом доктор предупредил в своем Telegram-канале.По словам Вялова, горький привкус во рту может возникнуть из-за заболеваний желчного пузыря. Врач подчеркнул, что именно этот симптом может быть первым сигналом о проблемах со здоровьем этого органа.Доктор добавил, что при проблемах с желчным пузырем могут возникать и другие симптомы: дискомфорт после жирной еды и тяжесть в правом боку. «Организм пытается сообщить о застое желчи задолго до того, как ситуация станет критической. Поздние симптомы гораздо серьезнее», — предупредил Вялов.

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