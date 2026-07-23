Врач предупредил о часто списываемом на избыток кофе заболевании
По словам Вялова, горький привкус во рту может возникнуть из-за заболеваний желчного пузыря. Врач подчеркнул, что именно этот симптом может быть первым сигналом о проблемах со здоровьем этого органа.
Доктор добавил, что при проблемах с желчным пузырем могут возникать и другие симптомы: дискомфорт после жирной еды и тяжесть в правом боку. «Организм пытается сообщить о застое желчи задолго до того, как ситуация станет критической. Поздние симптомы гораздо серьезнее», — предупредил Вялов.
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