Диетолог Гусева развеяла миф о пользе хлорофилла для похудения

Жидкий хлорофилл, популярный как средство для похудения и детокса организма, на самом деле не эффективен для снижения веса. Об этом рассказала ТАСС врач ЛФК, диетолог Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Наталья Гусева.«Производители обещают детокс, омоложение, заряд энергии, улучшение работы кишечника и снижение риска хронических заболеваний. Однако если говорить о научных данных, то хлорофилл действительно является хорошим антиоксидантом и обладает дезодорирующими свойствами, уменьшая запах тела при длительном применении. На этом, пожалуй, доказательная база заканчивается. Ни одно крупное плацебо-контролируемое исследование не подтвердило его эффективность для снижения массы тела, профилактики хронических или онкологических заболеваний, поэтому рассматривать жидкий хлорофилл как средство для похудения нельзя, он бесполезен здесь», — сказала Гусева.По словам врача, хлорофилл относится к биологически активным добавкам, его прием может быть оправдан лишь как дополнительный источник антиоксидантов, если человек употребляет недостаточно зелени и не имеет противопоказаний. При этом длительное употребление добавки может вызвать побочные эффекты: тошноту, диарею, спазмы желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, особенно в летний период.«Без назначения врача хлорофилл в принципе употреблять формально можно, как и любую биологическую добавку, так как она продается в открытом доступе на любом маркетплейсе свободно, без рецепта специалиста. Но по сути категорически не рекомендуется, потому что хлорофилл может не взаимодействовать с лекарственными препаратами, которые часто назначаются, плюс человек может не знать, что у него есть индивидуальная непереносимость данного компонента, в таком случае прием хлорофилла не принесет никакой пользы, а может наоборот проявиться в виде тяжелых и серьезных осложнений», — добавила специалист.По словам главного внештатного психиатра Минздрава Свердловской области Олега Сердюка, ощущение эффективности таких добавок чаще всего связано с изменением образа жизни человека. Люди, начинающие принимать такие средства, зачастую одновременно пересматривают питание, увеличивают физическую активность и уделяют больше внимания своему здоровью, поэтому положительный эффект может быть обусловлен именно этими изменениями.

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