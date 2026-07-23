Опровергнут миф о том, что соцсети вызывают депрессию у подростков

Организаторам нового исследования Каролинского института удалось опровергнуть распространённый миф о том, что соцсети стали основной причиной ухудшения психического здоровья молодых. Эксперты вели наблюдение за более чем 3000 шведских подростков в течение пяти лет. Что позволило выяснить: время, проведенное в соцсетях в возрасте 15–16 лет, не является источником депрессии или тревожности к 20–21 году.В 2017 году учёные разослали анкеты в 500 шведских школ. Свыше 5500 подростков 15–16 лет отвечали на вопросы о времени, что они проводили в сетях, и о своем психическом состоянии. Через 5 лет ученые вновь опросили 3000 из них, оценив симптомы депрессии и тревожности.Первый опрос подростков показал, что проводившие больше времени в соцсетях на самом деле говорили о чуть большем числе проблем с психическим здоровьем. Но затем учёные учли другие факторы — предыдущие проблемы с психикой, пол, социально-экономический статус и физическую активность. И в комплексном расчёте эта связь полностью пропала. А пятью годами позже время в соцсетях в подростковом возрасте вообще не предсказывало риски депрессии или иных расстройств.Ученые акцентируют: соцсети выполняют как позитивные, так и негативные функции, и важно понимать не только, какое время молодые люди уделяют соцсетям, но и то, что именно они там делают. К тому же, нужны новые исследования для понимания, как социальные сети могут вытеснять занятия, что важны для благополучия.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки