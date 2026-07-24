Невролог назвал простые упражнения для здоровья мозга

Нервные клетки нужно постоянно заставлять работать — иначе навыки и нейронные связи постепенно утрачиваются. Невролог Мансур Кутлубаев рассказал, как сохранить остроту ума и предотвратить возрастные изменения мозга.Врач рекомендует нейробику — выполнение привычных действий нестандартным способом.«Например, чистить зубы левой рукой. С одной стороны, это сложно, но с другой — вовлекает другое полушарие и разрушает устоявшиеся стереотипы», — пояснил он.Также полезны когнитивные нагрузки: устный счёт, кроссворды, запоминание информации, счёт в обратном порядке. Они заставляют мозг напрягаться и стимулируют рост нейронных связей.Особое внимание стоит уделить изучению нового — языков, кулинарии, рукоделия. Главное условие: занятие должно вызывать затруднения.«Если новое стало привычным, эффект будет значительно меньше», — подытожил невролог.

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