Невролог назвал простые упражнения для здоровья мозга
Врач рекомендует нейробику — выполнение привычных действий нестандартным способом.
«Например, чистить зубы левой рукой. С одной стороны, это сложно, но с другой — вовлекает другое полушарие и разрушает устоявшиеся стереотипы», — пояснил он.
Также полезны когнитивные нагрузки: устный счёт, кроссворды, запоминание информации, счёт в обратном порядке. Они заставляют мозг напрягаться и стимулируют рост нейронных связей.
Особое внимание стоит уделить изучению нового — языков, кулинарии, рукоделия. Главное условие: занятие должно вызывать затруднения.
«Если новое стало привычным, эффект будет значительно меньше», — подытожил невролог.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Неврология
Добавить комментарий